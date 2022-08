Kultur in Grevenbroich : Blüten auf Krepp-Armbändern und Tapeten aus abgerissenen Dörfern

Grevenbroich Bildende Kunst ist nicht immer leicht zu verstehen. Das wissen offenbar auch die Künstlerinnen Ursula Helene Neubert, Karin Gier und Margarete Schopen-Richter. Sie nannten ihre aktuelle Ausstellung in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel folgerichtig „Wat soll dat bedöe?“ (Was soll das bedeuten?).

Ursula Helene Neubert liegen Natur und Umwelt am Herzen – das spiegeln ihre Exponate wider. Die großflächigen Arbeiten auf grober Jute zeigen Formen und Farben in enger Anlehnung an Blumenmotive. „Blüten stehen für mich in besonderer Weise für die Natur“, sagt die Künstlerin. Sie greift in ihrem Atelier Farbklänge auf, die ihr in der Natur aufgefallen sind. Eine Installation, die in der Versandhalle zu sehen ist, besteht aus einem schneeweißen Tisch, auf dem ordentlich besondere Armbänder aufgereiht sind: Ursula Helene Neubert hat es sich zur Angewohnheit gemacht, bei Wanderungen durch die Natur ein Krepp-Armband zu tragen und darauf Blüten fixiert, die sie selber gepflückt hat. Diese Blüten haben die Zeit erstaunlich gut überstanden. Die Künstlerin löst sich bei ihrer Malerei mehr und mehr vom Gegenständlichen. Und sie hat Gefallen daran gefunden, auch mit Texten zu arbeiten – Texte, die sie als Randbemerkungen bezeichnet.