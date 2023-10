Der „Rentner“ geht in den nächsten Tagen wieder ans Netz Block C im Kraftwerk Neurath wird erneut reaktiviert

Der ursprünglich 2019 in die Sicherheitsbereitschaft geschickte Block C im Kraftwerk Neurath wird in den nächsten Tagen wieder hochgefahren. Die 300-Megawatt-Anlage soll befristet bis Ende März kommenden Jahres für die Stromerzeugung eingesetzt werden. Hintergrund ist eine am Mittwoch verabschiedete Verordnung des Bundeskabinetts. Mit der Reaktivierung bereits vom Netz genommenen Braunkohleblöcken soll Gas in der Stromerzeugung eingespart werden.