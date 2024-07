Karl-Oberbach-Straße in Grevenbroich Radarfalle „Franziska“ lauert jetzt an der Fahrradstraße

Das Limit ist nicht neu: In besagtem Abschnitt durften Verkehrsteilnehmer auch schon vor Einführung der Fahrradstraße nicht schneller fahren. Überhaupt hat sich aus Sicht der meisten Grevenbroicher durch die Umwandlung der Karl-Oberbach-Straße in eine Fahrradstraße kaum etwas verändert. In den ersten Monaten nach August 2023 hatten die Stadtbetriebe mit großen Plakaten auf die Regeln hingewiesen, die auf der Straße gelten. So sind dort Auto- und Radfahrer gleichberechtigt; Radfahrer dürfen auch nebeneinander fahren, Autos müssen beim Überholen ausreichend Abstand halten. Fahrer werden zudem durch Bodenschwellen an zwei Stellen gebremst.