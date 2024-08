Gewitter in Grevenbroich Blitz schlägt in zwei Häuser gleichzeitig ein – großer Einsatz für die Feuerwehr

Großer Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend in der Grevenbroicher Südstadt: Bei dem heftigen Gewitter ist es gegen 20.40 Uhr zu einem Blitzeinschlag in die Dachstühle zweier nebeneinander liegender Wohnhäuser gekommen. Danach stand der Teilbereich eines Dachstuhls in Flammen. Der Blitzschlag löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus: Sie rückte mit mehreren Einheiten an der Straße „An der Hülle“ (hinter der Shell-Tankstelle) an. Schnell reihten sich auch in den umliegenden Straßen etliche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht aneinander. Auch Rettungsdienst und Polizei steuerten die Siedlung an.