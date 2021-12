Einzelhandel in Grevenbroicher City : Blaues Bändchen als 2G-Nachweis kommt

Das 2G-Bändchen vereinfacht jetzt die Kontrollen in den Läden. Foto: Leven

Grevenbroich In der Innenstadt werden ab heute die 2G-Kontrollen für Kunden und Händler wesentlich vereinfacht. Wer an einer von acht Prüfstellen seinen Impfstatus nachweist, braucht in anderen Geschäften nur noch ein Bändchen am Handgelenk vorzuzeigen.