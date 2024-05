Weidenbohrer in Grevenbroich Bissige Raupe vermehrt im Bend gesichtet

Info

Raupen Als problematisch wird in Grevenbroich vor allem die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners und des Schwammspinners gesehen. Die Stadtbetriebe sind seit Jahren mit der Bekämpfung beschäftigt – insbesondere an befallenen Bäumen, die in der Nähe von Orten stehen, an denen sich viele Menschen aufhalten. Bei Menschen kann ein Kontakt mit den Krabbeltierchen zu heftigen allergischen Reaktionen führen, unter anderem zu Hautreizungen.

Schwammspinner Zuletzt sind in Grevenbroich an zwei Orten auch Raupen des Schwammspinners aufgetaucht. Dabei handelt es sich um einen Schädling, der in den 1920er Jahren aus den USA eingeschleppt worden sein soll. Die Raupen sind in einem bestimmten Wachstumsstadium dazu in der Lage, komplette Blätter zu verzehren. Dadurch sind Bäume und andere befallene Pflanzen vom Absterben bedroht.