Geschäftsleute aus Grevenbroich fahren nach Köln : Bisher 100 Meldungen für „Digital X“

Rufen dazu auf, einen Tag in die digitale Zukunft zu investieren: die Vertreter der GFWS und der Wirtschaftsvereinigung. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Geschäftsleute aus Grevenbroich können umsonst zur Digitalisierungs-Messe nach Köln fahren. Dafür müssen sie sich allerdings bei den Organisatoren anmelden – es bleibt nicht mehr viel Zeit.

Wie können Geschäftsleute ihr Unternehmen durch Digitalisierung effizienter gestalten, dadurch mehr Kunden für sich gewinnen und den Umsatz steigern? Für Unternehmen aller Größen – auch für kleine und mittelständische Betriebe – soll es bei der Digitalisierungs-Messe „Digital X“ am 13. und 14. September in Köln Antworten geben. Unter dem Motto „Eine Stadt macht sich auf“ kommt Grevenbroich dabei eine besondere Rolle zu: Die Telekom, die hinter der Messe steckt, ermöglicht Geschäftsleuten aus Grevenbroich eine kostenfreie Teilnahme für die beiden Tage. Tickets hätten sonst bis zu 999 Euro gekostet.

Die neue städtische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWS) hatte dazu in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung Grevenbroich-Jüchen-Rommerskirchen das Gespräch mit der Telekom gesucht. Der Bonner Konzern sponserte daraufhin 200 Tickets. Geplant ist eine gemeinsame Fahrt in Charterbussen am 13. September.