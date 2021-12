Führungswechsel in Grevenbroich : Birgit Röttgen verlässt nach 34 Jahren den Caritasverband

Führungswechsel in Grevenbroich

Grevenbroich Genau 34 Jahre und zwei Monate lang führte Birgit Röttgen die Caritas-Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Grevenbroich. Jetzt wurde die 63-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Thomas Overlöper wird im neuen Jahr ihr Nachfolger.

Seit 1987 leitete die Diplom-Psychologin die damals noch unter dem Namen „Psychologische Beratungsstelle für den Landkreis Grevenbroich“ bekannte Stelle. Vieles hat sich seitdem verändert. Das trifft insbesondere auf den Arbeitsfokus zu: „Schaute man früher vor allem auf die Symptome von Kindern – wie aufsässiges Verhalten oder ein Notenabfall – und versuchte diese Verhaltensänderungen zum Positiven zu wenden, dominiert heute ein systemischer Ansatz: Kinder werden als Teil ihres Umfeldes von Familie, Freunden oder Klassenverbund gesehen“, sagt Röttgen. So zeigesich oft, dass Verhaltensauffälligkeiten in ungelösten Konflikten in der Familie oder zwischen den Eltern gründen.