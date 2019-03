Wildes Gemüse in Grevenbroich: Biologin aus Neukirchen führt zu heimischen Wildkräutern

Wildes Gemüse in Grevenbroich

Auch die Region um Grevenbroich ist reich an Kräutern. Foto: Regina Thebud-Lassak

Grevenbroich Regina Thebud-Lassak lädt für nächste Woche Freitag, 29. März, zu einer Exkursion. Teilnehmer können mit ihr die heimische Kräuterwelt entdecken.

Kräuterschätze am Wegesrand weiß Regina Thebud-Lassak rasch zu sichten. Die Frau ist keine Kräuterhexe, das hört sie gar nicht gerne, sondern promovierte Biologin. „Und seitdem ich im Ruhestand bin, habe ich Zeit“, erklärt sie vergnügt.

Am liebsten beschäftigt sich die Neukirchenerin weiterhin mit der Natur. Wahlweise, um Motive für ihre Aquarellmalerei zu finden, oder um pflanzen- und pilzkundliche Exkursionen zu unternehmen. Eine solche Tour bietet sie jetzt bei der Volkshochschule unter dem Titel „Wildgemüse und Frühlingsblüher bei Hülchrath entdecken“ an.

„Durchs Gelände spazieren und verschiedene Arten mit allen Sinnen erforschen“, steht dann an. Allerdings ist dazu oft profundes Wissen gefragt, das die Pflanzenexpertin gerne mitteilt. Der Bärlauch beispielsweise ist eines der Gewächse, das es zu erkunden gilt. „Schon von weitem ist er erkennbar“, immer der Nase nach zum „Knoblauch des Waldes“, wie er genannt wird. „Seine sternförmigen Blüten eigenen sich bestens zur Garnierung auf Suppe und Salat“, gibt es praktische Verwendungstipps. Aber Vorsicht, warnt die Biologin: So mancher Aronstab tut optisch so, als handele es sich um den würzigen Bärlauch – obwohl er ungenießbar ist.