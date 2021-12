GWG Kommunal lenkt ein : Billiger ins Bad mit dem Ehrenamt-Ticket

Grevenbroich GWG Kommunal gibt jetzt doch eine Vergünstigung für engagierte Grevenbroicher. Das teilte der Erste Beigeordnete der Stadt im Kulturausschuss mit. Allzu viele Grevenbroicher werden aber nicht von dem vergünstigten Eintritt profitieren.

Erst war der Betreiber dagegen, jetzt hat er es machbar gemacht: Inhaber der Ehrenamtskarte können nun preiswerter das Schlossbad besuchen. Das teilte der Erste Beigeordnete Michael Heesch jetzt gegenüber dem Kulturausschuss mit. Allzu viele Grevenbroicher sind es allerdings nicht, die in Genuss der Vergünstigung kommen. Das ärgert die FDP .

Die Freidemokraten hatten den Anstoß gegeben: Mit einem vergünstigten Eintritt in das Schlossbad sollte die Ehrenamtskarte etwas attraktiver gestaltet werden. „Das wäre eine kleine Anerkennung für Menschen, die mit ihrem herausragenden Engagement das Gemeinwohl der Stadt stärken“, sagt Vorsitzender Markus Schumacher.

Insgesamt sieht die FDP-Fraktion die Ehrenamtskarte auch zehn Jahre nach ihrer Einführung noch nicht als Erfolgsmodell an. „Aktuell sind nur 27 Karten im Umlauf. Vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen die Bedingungen für eine Ehrenamtskarte erfüllen, ist das deutlich zu wenig“, sagt Schumacher. Er sieht Verwaltung und Politik in der Pflicht, die Vorteile der Karte in der Stadtgesellschaft bekannter und das Ticket attraktiver zu machen.