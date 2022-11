Lustige Abenteuer mit Lokalkolorit Neues Bilderbuch lädt Kinder zum Wandern durch Wevelinghoven ein

Auf der Suche nach einer Freundin durchstreift der kleine Pirat die schönsten Stellen der Gartenstadt. Er kommt an der Motte vorbei, unternimmt einen Abstecher in den Pfarrgarten, lernt die Karpfen in der Erft kennen und trifft auf das Schäfer-Denkmal jenseits des Klosterwegs. „Das Interessante daran ist, dass die Kinder den Weg des Hundes mit ihren Eltern nachwandern können“, sagt Sebastian Leuffen. „Sogar den Bauernhof, an dem der kleine Pirat vorbeikommt, gibt es tatsächlich in unserem Ort.“