Ausstellung in Grevenbroich Engel-Bilder von Marc Chagall in der Südstadt-Kirche

Von Ende Oktober bis Ende November wird in der St.-Josef-Kirche in der Südstadt die Ausstellung „Bilder der Bibel – Engel von Marc Chagall“ gezeigt. Die Eröffnung am Sonntag, 29. Oktober, 11 Uhr, wird von einem feierlichen Gottesdienst begleitet, gestaltet mit jüdischer Klezmer-Musik der Gruppe „cross-over“. Im Anschluss laden die Mitglieder des Eine-Welt-Kreises der Gemeinde zu einem Umtrunk ein, mit viel Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung. Eine Führung mit der Kunsthistorikerin Hildegard Heitger-Benke ist abschließend am Sonntag, 26. November, um 12 Uhr geplant. Die Ausstellung kann kostenlos besucht werden.