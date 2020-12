Engagierte Menschen in Grevenbroich : Biker und der Verein „Kraftspenden“ sammeln für die Lebenshilfe

Grevenbroich Der junge Verein „Kraftspenden“ Grevenbroich steht vor seiner bislang größten Aufgabe. Das Jugendwohnhaus der Lebenshilfe in Elsen braucht dringend eine neue Pflege-Sitzbadewanne für das Wohnhaus für junge Bewohner mit Behinderung. Der Verein sammelt dafür.

Schon so einiges geleistet hat der neue Verein Kraftspenden Grevenbroich in den zurückliegenden Monaten. Da wurde Geld gegeben für die Bremsanlage eines behindertengerechten Fahrrads, eine krebskranke Frau freute sich über Apple-Ohrhörer – und die Lebenshilfe Gustorf bekam 500 Euro für den Kauf eines behindertengerechten Fahrrads. Jetzt steht der Verein vor seiner bislang größten Herausforderung: Das Jugendwohnhaus der Lebenshilfe in Elsen braucht dringend eine neue Pflege-Sitzbadewanne für das Wohnhaus für junge Bewohner mit Behinderung. Die 17 Jahre alte Badewanne ist defekt. Der Verein tut sehr viel, um die 6.000 Euro teure Wanne zu finanzieren. Am Samstag fand auf dem Marktplatz eine Spendenaktion statt.