Motorradfahrer sammeln für einen guten Zweck Hunderte Biker starten am Samstag zum Oster-Ride

„Die meisten Teilnehmer werden kostümiert auf ihre Maschinen steigen. Nicht wenige Motorräder werden österlich dekoriert sein – die Zuschauer bekommen also einiges zu sehen“, sagt Stein. Treffpunkt ist das Gelände der Firma Wassenberg an der Von-Goldammer-Straße, dort werden die ersten Biker gegen 10 Uhr eintreffen. Besucher sind auf dem Areal gerne gesehen – vor allem Kinder, für die einige Überraschungen bereit gehalten werden. Tagsüber wird auf dem Gelände gegrillt, auch Getränke werden reichlich bereit gehalten. Gegen 16 Uhr werden die Fahrer zurückerwartet. Wie in den vergangenen Jahren werden sie wieder von der Motorradstaffel des Roten Kreuzes begeleitet.