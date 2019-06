Percussionsgruppe in Grevenbroich : BigBeatzzz zeigen, wie eine Regentonne klingt

Auf Alltagsgegenständen macht die Formation Big BeatZZZ (hintere Reihe) Musik - hier gemeinsam mit den Gitarristen der GoT. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Percussionisten vom Jugendtreff an St. Joseph kreieren ihre Musikinstrumente selbst. Für den guten Klang werden dazu ausrangierte Alltagsgegenstände wie Regentonnen oder Kronkorken benutzt. Geprobt wird jeden Montag.

Es handelt sich nicht um Unterricht im klassischen Sinn, und deshalb müssen die Teilnehmer nicht regelmäßig kommen. Theoretisch. Praktisch haben Paola Barranco (15) und Teresa Perfetti (16) so viel Spaß an dem, was in der Gruppe BigBeatZzz passiert, dass sie „selbstverständlich“ jeden Montag bei den Percussions-Proben dabei sind. „Es macht einfach wahnsinnigen Spaß“, fasst Teresa zusammen. „Selbst Musik zu machen ist toll“. Und wenn sie das tut, „rückt alles andere in den Hintergrund“.

Seit einem Jahr sind die beiden Mitglieder der Formation, die von Vanessa Mier, pädagogische Leiterin an der GoT von St. Joseph, ins Leben gerufen wurde – gemeinsam mit Lena Erdmann, die ebenfalls zum Team des Jugendtreffs gehört. „Was wir hier zusammen machen, hat mit Unterricht im üblichen Sinne nichts zu tun. Das ist Freestyle“, beschreibt sie die Vorgehensweise, wie Rhythmen nicht bloß nachgetrommelt, sondern „selbst erfunden werden“. Und damit es dann schön rasselt, rauscht, klickert, gongt, schabt und scheppert, musizieren die jungen Teilnehmer auf von ihnen selbst hergestellten Klangerzeugnissen. „Ein Instrument kaufen kann ja jeder“, sagen die Frauen. Vorzeigeinstrument der Marke Eigenbau ist beispielsweise eine vormalige Regentonne, die jetzt als Bass für wunderbare Tiefe sorgt.

Info Kreatives Angebot der GoT an St. Joseph Angebot Die „Ganz offene Tür“ an St. Joseph bietet ein umfassendes Angebot für Kinder und Jugendliche. Es reicht vom Kicker spielen bis zur Radiowerkstatt. Formation Die Mitglieder von „BigBeatZzz“ sind Percussionisten. Weitere Interessierte können gerne in der Klanggruppe mitmachen. Termin Immer montags, 17 bis 18.30 Uhr, proben „BigBeatZzz“ in der Südstadt.

„Die stand eigentlich nur so herum und war quasi schon auf dem Weg zum Abfall“, erinnert sich Vanessa Mier an das jetzt farbenfroh designte Lieblingsstück. Upcycling, also aus eigentlich für den Müll bestimmten, davor aber bewahrten und zu neuer Funktion umgewandelten Sachen, heißt das Zauberwort. Kronkorken werden so zu Rasseln zusammengefügt und eine hübsch-handliche Bongo entstand aus einem Abflussrohr nebst Pappmaché. „Eine Stunde Bastelei, ein bisschen trocknen lassen – fertig“, lautet die Betriebsanleitung zum nachmachen. Die Idee des Upcyclings ist ein bisschen auch dem Umstand geschuldet, dass die GoT nicht über dicke finanzielle Polster verfügt. Aber nicht nur: beim Klangkörperkreieren sind der Fantasie eben keine Grenzen gesetzt.