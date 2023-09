Open-air-Konzert in Wevelinghoven Bundeswehr-Musiker begeistern 3000 Besucher auf dem Marktplatz

Das Open-air-Benefizkonzert der Bundeswehr-Bigband am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Wevelinghoven war ein voller Erfolg. Bei schönem Spätsommerwetter wollten sich rund 3000 Menschen dieses durchaus beeindruckende, vom Lions Club Grevenbroich organisierte Event nicht entgehen lassen. Viele kamen später, andere gingen früher, aber insgesamt werden rund 2500 Personen zeitgleich auf dem Platz gewesen sein. Damit konnte an den großen Erfolg von 2018 angeknüpft werden. Während damals die Spendengelder – es waren sensationelle 60.000 Euro – in die Palliativstation des Grevenbroicher Krankenhauses investiert worden waren, kann sich jetzt die Existenzhilfe freuen: Die Gelder sollen für einen neuen Kühltransporter verwendet werden, der rund 50.000 Euro kostet. „Das werden wir schaffen. Wir haben deutlich mehr eingenommen als vor fünf Jahren“, sagte Lions-Sprecher Jürgen Hildebrandt. Der genaue Betrag stand am Freitag noch nicht fest.