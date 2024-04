Masterplan für Frimmersdorf und Neurath Biergarten-Idee sorgt für Ärger im Dorf

Mit einer ersten Bürgerbeteiligung ist Ende März der Masterplan-Prozess für die Kraftwerksdörfer Frimmersdorf und Neurath gestartet. Bei einem Rundgang haben Anwohner gegenüber Planern und Architekten ihre Ideen für die künftige Entwicklung der beiden Orte formuliert. Politiker waren bei der Tour auch dabei – und kurz danach sind bereits erste Anträge für den Stadtrat formuliert worden. So hat die SPD etwa vorgeschlagen, den Dorfplatz „Auf dem Pesch“ in Frimmersdorf neu zu gestalten, was sicherlich im Sinne vieler Bürger ist. Nicht gut hingegen kommt der zweite Teil des politischen Antrags an: Die Stadt soll prüfen, ob es Interessenten gibt, die den Park als Biergarten bewirtschaften möchten.