Forderungen aufgestellt : Bewohner von Neubrück plagen Verkehrsprobleme

Neubrück Anwohner sprechen sich in einem Brief für schärfere Tempokontrollen und ein Lkw-Verbot für den Ort aus. Warum sie sich das wünschen.

Seit Ende vergangener Woche ist die Sperrung der Durchfahrtsstraße im Stadtteil Neubrück aufgehoben. Es herrscht wieder freie Fahrt, die Probleme der Anwohner seien gelöst, könnte man meinen. Doch dem ist nicht so: Bei einem Fest auf der gesperrten Straße vor wenigen Wochen haben die Neubrücker Unterschriften gesammelt und sich nun mit einigen Forderungen an die Stadtverwaltung gewandt. Sie wollen, dass sich endlich etwas in ihrem Ort ändert.

Rückblick: Vom 19. Oktober an war die K37 für sämtliche Kraftfahrzeuge gesperrt, Neubrück daher eine Sackgasse. Grund dafür waren Tiefbauarbeiten, die die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich durchführen musste. Obwohl Anwohner Umleitungen in Kauf nehmen mussten, genossen viele die Ruhe durch den ausbleibenden Verkehr.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Ort wurde es schlagartig wieder laut, der Verkehr fließt wieder in beide Richtungen. Manch ein Anwohner wünscht sich deshalb die Baustelle zurück, allgemein werden im Ort Rufe nach Veränderungen in Sachen Straßenverkehr laut. Einer, der sich dafür einsetzt, ist Anwohner Achim Schreier. Er bemängelt, dass im Ortsteil seitens der Politik nichts passiere. Deshalb hat er – mit anderen Anwohnern – nun ein Schreiben aufgesetzt, das er an Bürgermeister Klaus Krützen adressiert haben will.