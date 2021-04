Am Freitag Abend in der Südstadt : Bewaffneter Räuber überfällt Getränkemarkt

Am Freitag Abend in der Südstadt

Südstadt In der Südstadt hat sich bereits der zweite bewaffnete Raubüberfall innerhalb kurzer Zeit ereignet. Diesmal traf es den Getränkemarkt an der Von-Stauffenberg-Straße

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitag Abend einen Getränkemarkt an der Von-Stauffenberg-Straße überfallen hat. Gegen 20.45 Uhr hatte der Mann den Verkaufsraum betreten. Er bedrohte einen Angestellten, indem er eine Faustfeuerwaffe auf dessen Oberkörper richtete und die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse forderte. Nachdem ihm das Geld ausgehändigt wurde, stürmte der Räuber aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung der Straße St. Josef.

Im vergangenen Monat war es schon einmal zu einem bewaffneten Raub in der Südstadt gekommen: In der Nacht zum 19. März hatte ein Unbekannter die Tankstelle an der Kolpingstraße überfallen und einen Angestellten mit einer schwarzen Waffe bedroht. Auch in diesem Fall flüchtete er mit den Kasseneinnahmen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.