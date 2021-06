Grevenbroich : Betrunkener Raser flieht vor Polizei

Grevenbroich Der 37-Jährige war überdies aggressiv und nicht im Besitz eines Führerscheins. Doch das waren längst nicht alle seiner Vergehen.

Nach einer regelrechten Verfolgungsjagd in Grevenbroich und diversen weiteren Vergehen sitzt ein 37-Jähriger vorerst in der Justizvollzugsanstalt. Der Fahrer kam den Grevenbroicher Beamten auf der Straße „An der Untermühle“ entgegen, mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit. Die Polizisten wendeten, um den Mann zu kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern wollte stattdessen über einen Feldweg flüchten. Offenbar durch einen Fahrfehler kam der junge Mann vom Weg ab, der Audi landete im Straßengraben.

Der 37-Jährige ging anschließend in aggressiver Weise auf die Beamten los, bespuckte und beleidigte sie, so dass die Polizisten ihm Handschellen anlegen mussten. Bei dem Gerangel schlug den Polizisten überdies deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der offenbar Betrunkene räumte später ein, „ein bisschen was“ getrunken zu haben. Zudem äußerte er sich auch zu einem angeblichen Drogenkonsum. Obendrein besaß der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis.

Ungeachtet der zu erwartenden Urteile wegen dieses Vorfalls in Grevenbroich saß der 37-Jährige bereits Stunden nach seiner versuchten Flucht in der Justizvollzugsanstalt. Denn bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mönchengladbach vorlag. Offenbar war er bereits in der Vergangenheit wegen Drogen mit dem Gesetz in Konflikt geraten.