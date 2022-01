Alkohol-Fahrt endet in Frimmersdorf : Betrunkener fährt sich mit Auto in Wald-Ausläufer fest

Frimmersdorf Am Montagabend ist die Polizei zu einem Unfall nach Frimmersdorf gerufen worden. Ein Abschleppunternehmer hatte Verdacht geschöpft.

An der Hansendstraße im Süden von Frimmersdorf ist am Montagabend ein stark alkoholisierter Autofahrer mit seinem Opel von der Straße abgekommen und in die Ausläufer eines kleinen Waldgebiets gefahren. Das Fahrzeug ließ sich offenbar nicht mehr ohne Weiteres aus dem Grünstreifen manövrieren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, scheiterte der Versuch des Mannes, sein Fahrzeug einfach abschleppen zu lassen – und zwar am aufmerksamen Mitarbeiter des Abschleppunternehmens, dem die Situation komisch vorkam. Er rief die Polizei. Und tatsächlich: Die Beamten konnten bei dem 29 Jahre alten Grevenbroicher bei einem Atem-Alkoholtest einen Promillewert weit jenseits der erlaubten Grenze feststellen.