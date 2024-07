Kriminalität in Grevenbroich Betrüger-Trio prellt Ehepaar um sein Geld

Das Trio hatte am Montag gegen 12.45 Uhr an der Tür der beiden Senioren geklingelt und ihnen weisgemacht, dass sie die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen müssten. Wie ein Polizeisprecher berichtet, soll das Ehepaar aufgefordert worden sein, in der Küche und im Badezimmer die Hähne aufzudrehen und das Wasser laufen zu lassen.