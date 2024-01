Innenstadt Grevenbroich Neues Besucher-Leitsystem soll 2024 erweitert werden

Die 13 Schilder entstanden in den Varius-Werkstätten für behinderte Menschen in Hemmerden. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren sei von Vorteil gewesen – vor allem auch wegen des Inklusionsgedankens, sagt von dem Bussche. Mit Kosten von 120 Euro pro Schild habe das Leitsystem zudem recht kostengünstig umgesetzt werden können. Andere Kommunen hätten für ähnliche Projekte weitaus tiefer in den Stadtsäckel greifen und viele Tausend Euro ausgeben müssen. Ebenfalls günstig für Grevenbroich: Zwölf von 13 Schildern durften an Laternen des Versorgers NEW montiert werden, das sparte Kosten für zusätzliche Masten.