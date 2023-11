Neue Schilder für die Grevenbroicher Innenstadt Besucher-Leitsystem geht nächste Woche an den Start

Die Innenstadt bekommt ein Besucher-Leitsystem. In einem ersten Schritt werden 13 Schilder in den nächsten Tagen montiert, die künftig den richtigen Weg zu den wichtigsten Stellen im City-Bereich weisen werden – etwa zum Alten Schloss, zum Museum oder in den Stadtpark. Ein Ausbau ist bereits in Planung. Dann sollen auch etwas weiter entfernte Ziele mit in das Leitsystem einbezogen werden – zum Beispiel der Bahnhof.