Grevenbroich und seine Landwirte : Hauseigene Fleischprodukte sind gefragt

Foto: Carsten Pfarr 4 Bilder Einen Einblick in den Hofladen der Familie Terhardt aus Grevenbroich.

Laach Familie Terhardt vertreibt in ihrem Hofladen regionale Waren mit Schwerpunkt auf Fleisch und Wurst aus eigener Herstellung.

„Wissen, wo es herkommt“, ist das Motto des Fachgeschäfts „Landmetzgerei und Hofladen Terhardt“. In dem kleinen Geschäft im Westen von Laach vertreibt Familie Terhardt regional erzeugte Waren – Obst, Gemüse, Nüsse, Käse, Weine und vor allem hauseigene Fleischprodukte.

„Alles, was hier über die Theke geht, wird auch bei uns geschlachtet“, berichtet Metzgermeister Klaus Terhardt. Seit 1998, seit der Fertigstellung des Neubaus am Bauernhof, führt er den Hofladen gemeinsam mit seiner Frau Marianne. In den zwei Jahrzehnten bemerkten die Inhaber: Die Nachfrage nach regionale Produkten wird immer größer. Ein Wandel, den die Inhaber selbstredend gutheißen. „Es ist wichtig, dass die Leute darauf achten, wo ihre Waren herkommen“, sagt Klaus Terhardt. Und so gehöre es auch zum Konzept des Hofladens, die Kunden zu informieren. Ein großes Plakat im Laden erklärt, welches Obst und Gemüse wann Saison hat. Und alle ausgelegten Produkte sind zudem ordentlich mit Sorte und Herkunft beschriftet.

Tipp vom Fachmann Panhas ist kein „Arme-Leute-Essen“ Foto: Carsten Pfarr Panhas besteht nach den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse aus Speck, Schwarten, Schweinemasken und Blut, vermengt mit Buchweizenmehl. Es wird als Aufschnitt gegessen oder in dickere Scheiben geschnitten und dann gebraten. Früher galt das Gericht als Essen für arme Leute, da es am Ende des Schlachttages hergestellt wurde. Marianne Terhardt entgegnet: Der Ansatz der restlosen Verwertung sei richtig und wichtig. Zudem sei das Gericht lecker, einfach, schnell, und eigne sich für die Herbstzeit. Mit Möhrengemüse sei Panhas als deftige Mahlzeit besonders schmackhaft, ermpfiehlt Marianne Terhardt. Für eine herzhaft-süße Variante schlägt sie hingegen Panhas mit Rübenkraut auf Schwarzbrot vor.

Aus eigenem Anbau sind die Obst- und Gemüsewaren im Hofladen nicht. Stattdessen bezieht Familie Terhardt ihre Produkte von benachbarten Landwirten: Eier vom Wittgeshof, Obst vom Latourshof, Käse vom Thomashof und Brot der Prümtaler Mühlenbäckerei. „In einem Hofladen müssen alle Produkte verkauft werden, die der Kunde benötigt“, erklärt Terhardt. Gleichzeitig könne sich ein Betrieb nur auf eine Sache spezialisieren – und Terhardts Spezialisierung ist die Landmetzgerei. Und somit sind lediglich die Fleischprodukte aus eigener Herstellung.

„Wir verkaufen all unsere Waren mit Herz und Seele“, sagt Marianne Terhardt. Die Kühe stammen aus dem Milchbetrieb von Christoph Terhardt, dem Bruder von Klaus Terhardt. Geflügel und Schwein werden wiederum von Landwirten der Umgebung bezogen. Geschlachtet wird allerdings vor Ort in der Landmetzgerei. Das sei eine Seltenheit, erklärt der Metzgermeister. Im Rhein-Kreis Neuss gebe es weniger als zehn Metzgerbetriebe, die noch selbst schlachten, berichtet er. So sind die komplett hausgemachten Fleischwaren in der ausladenden Frischetheke des Hofladens etwas Besonderes. Das zwölfköpfige Team, davon zwei Gesellen und ein Lehrling der Metzgerei, produziert die angebotete Leber-, Mett- und Bratwurst, den Schinken, die Salami und den Fleischkäse, aber auch alle Filets und Steaks frisch und selbst. „So sind viele Dinge möglich, die es im normalen Einzelhandel nicht sind – zum Beispiel besondere und große Stücke oder besondere Schnitte“, berichtet Marianne Terhardt. Zusätzlich bedient der Hofladen den Markt von küchenfertigen Produkten, wie Gulasch, Hühnerfrikassee oder Tafelspitz im Glas – alles natürlich aus hauseigener Produktion.

Der Bauernhof selbst ist seit sechs Generationen in Familienbetrieb. Christoph und Maria Terhardt führen den landwirtschaftlichen Betrieb fort. Auf den Feldern pflanzen sie großteils Futtermittel für die Kühe an, aber auch Rüben oder Weizen, die an Firmen vertrieben werden. Die Metzgerei ist knapp 20 Jahre auf dem Gelände und geht mit der Zeit. Etwa 70 Prozent des Energiebedarfs werden klimaneutral von einer Photovoltaikanlage gedeckt. Im Hofladen wird verpackungsarm verkauft. Die Stammkunden haben mittlerweile Körbe und Taschen für Gemüse und Obst sowie Frischeboxen für das Fleisch dabei. Die Milch wird ausschließlich in mitgebrachte Behältnisse umgefüllt. „Es ist ein Lernprozess – für uns und die Kunden“, erklärt Marianne Terhardt, die auch diesen Wandel im Denken für gut befindet.