Ausgehen in Grevenbroich : Richard Hütches gibt Kult-Kneipe auf

Grevenbroich Zwölf Jahre war er das Gesicht vom „RichArt’s“, nun hört er auf, mit 62. Die beliebte Gaststätte am Bahnhof bleibt den Grevenbroichern aber erhalten. Nachfolger Dietmar Schwing hat jetzt die Regie übernommen.

Ein bisschen wehmütig war er dann doch, als jetzt die Abschiedsparty in Saus und Braus gefeiert wurde – mit vielen Weggefährten und Freunden. Vor allem aber freut sich Richard Hütches auf seinen nächsten Lebensabschnitt. „Wer Gastronom ist, ist mit 62 ja so alt wie andere mit 65 Jahren“, meint er über biologisches und gefühltes Alter. „Es wurde mir einfach zu viel. Ich möchte nun nicht mehr an jedem Wochenende hier stehen.“ Vor allem, „weil ich mit meiner Frau Maren noch viel vor habe“, hängt er seinen Job als Gastgeber an den Nagel, er übergibt seine Kneipe, das nach ihm benannte „RichArt’s“ am Bahnhofvorplatz an seinen Nachfolger. Künftig will er mit seiner Maren reisen, kochen, Zeit verbringen.