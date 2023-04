Ruhestörungen in Kapellen Beschwerden über nervenden Lärm auf dem Schulhof

Direkt neben einem der Schulhöfe der Grundschule Kapellen wohnt Heinz Herrmann – und er erlebt, dass der Hof längst nicht während der Schul- und Betreuungszeit frequentiert wird, und dies sei mit erheblichem Lärm verbunden. Der Hof mit der offenen Ganztagsgrundschule (Ogata) an der St.-Johannis-Straße, „dessen Nachbar ich bin, wird regelmäßig und nicht nur in warmen Sommernächten von Jugendlichen zu lautstarken Partys zweckentfremdet“, schildert er. Da das vorhandene Tor nie verschlossen sei, „fahren oft Autos mit wummerndem Bass auf den Hof. Und dann wird auch noch Fußball gespielt, der gegen die Klassencontainer gedonnert wird“, sagt Herrmann. Das gehe oft bis 22, 23 Uhr so, und zwar nicht nur im Sommer, berichtet der 78-Jährige – „obwohl am Eingang ein schon altersschwaches Schild darauf hinweist, dass das Betreten und Befahren des Schulgrundstückes Schulfremden nicht gestattet ist. Der Pausenhof ist nachts hell erleuchtet und mit einer robusten Sitzgarnitur ausgestattet“, das lade zum Party-machen geradezu ein. Ogata-Mitarbeiter hätten sich bereits wegen Müll und Glasscherben beschwert.