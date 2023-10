Politik in Grevenbroich Ratsbeschluss zum Flutgraben-Quartier wird verschoben

Bislang habe die Stadt in Sachen Kirmesplatzverlegung sehr viel Zeit ins Land gehen lassen, sagt Bley. „Wäre ich der Bürgermeister, wäre ich nicht so happy mit dem Ablauf. Das würde mir zu schleppend gehen“, meint der Schützenpräsident. Innerhalb des Regiments gebe es durchaus unterschiedliche Meinungen zu einem Festplatz auf dem Bauhof-Gelände. „Es gibt Schützen, die sich das gut vorstellen können. Aber auch solche, die das nicht so gut finden“, betont Detlef Bley. „Bei unserem Schützenfest im September war das natürlich ein großes Thema.“