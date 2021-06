Standort Grevenbroich ist in Gefahr : Beschäftigte demonstrieren fürs „Elisabeth“

Überwiegend Mitarbeiter des Rheinland-Klinikums demonstrierten für den Erhalt des Elisabeth-Krankenhauses in Grevenbroich. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Mitarbeiter des Grevenbroicher Krankenhauses und Gewerkschafter kämpfen für Erhalt des Standorts und starteten am Donnerstag eine Demo. In Sachen „Elisabeth“ soll der Aufsichtsrat eine Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung abgegeben haben. Das sind die weiteren Forderungen.