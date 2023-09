Busverkehr in Grevenbroich Berufsschülerin jeden Morgen zu spät – Bus-Problem?

Seit einem Monat muss die Grevenbroicherin Chantal Schnock morgens mit dem Bus nach Neuss fahren, um dort zur Berufsschule zu gelangen. Die Linie 869 soll die angehende Pflegefachfrau vom Platz der Deutschen Einheit zum Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe bringen – so, dass sie pünktlich zum Unterrichtsbeginn um 8.17 Uhr an der richtigen Haltestelle ankommt. Doch das funktioniert längst nicht immer, wie die 18-Jährige sagt: In den vergangenen Wochen sei der Bus fast jeden Tag zehn bis 15 Minuten zu spät gekommen, deshalb sei sie zu spät zur Schule gekommen.