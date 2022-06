Vorschlag der Grevenbroicher CDU: : Berufspendler sollen sich künftig per App organisieren

Grevenbroich Die CDU hat die Stadt aufgefordert, in Verhandlung mit der Firma „Fasterminds“ zu treten. Das Kapellener Unternehmen betreibt die Mobilitäts-Plattform „Pendla“, die es Berufspendlern ermöglicht, sich digital als Fahrgemeinschaften zu organisieren.

Dieses Angebot sollte zunächst für die Dauer eines Jahres erprobt werden, schlägt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser vor. Nach dem Statistischen Landesamt gibt es innerhalb der Stadt mehr als 51.700 tägliche Pendlerbewegungen. Etwa 14.160 Einwohner fahren innerhalb Grevenbroichs zu ihrem Arbeitsplatz, rund 16.900 kommen von außerhalb in die Stadt, um hier ihren Job zu erledigen. Knapp 20.560 Grevenbroicher zieht es jeden Tag zu ihren Schreibtischen und Betrieben in anderen Kommunen.

Mobiler reisebegleiter in Mettmann : Mettmanns Glanzlichter per App erleben

Um die an Fahrgemeinschaften Interessierten zu vernetzen, bedürfe eines niedrigschwelligen Angebots. Ein solches hat die Union in Kapellen ausgemacht. Die Firma „Fasterminds“ hat eine digitale Mitfahrzentrale entwickelt, die bereits von mehreren Städten und Kreisen genutzt wird. Wer sich auf der Plattform kostenlos anmeldet, Start und Ziel eingibt, kann Mitfahrer in der Nähe mit ähnlichem Fahrziel kontaktieren. Das Besondere an dem kommunalen System: Es funktioniert multidirektional – das heißt, es kann sowohl von Ein- als auch von Auspendlern sowie von Pendlern innerhalb der Stadt genutzt werden.