Grevenbroich: Bergleute wollen beim Strukturwandel mitreden

Grevenbroich RWE-Mitarbeiter und Gewerkschafter geben dem Revier eine Stimme – und setzen Zeichen gegen Gewalt.

Nicht mitreden können – das wäre aus Sicht vieler Arbeitnehmer im Rheinischen Braunkohlenrevier der „Super-Gau“. Darauf machten RWE-Mitarbeiter aus dem Tagebau Garzweiler und dem Kraftwerk Neurath sowie Kräfte der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) jetzt bei einer Info-Aktion in der Grevenbroicher Innenstadt aufmerksam. Die Arbeitnehmer, deren Jobs auch an der Kohleförderung hängen, fordern ebenso wie lokale Politiker, dass das Revier den mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandel mitgestalten kann. Und: Dass keine Symbolpolitik zulasten der Menschen im Revier betrieben sowie vorschnell Entscheidungen getroffen werden.

Daher stellten Mitarbeiter und Gewerkschafter jetzt auch in der Fußgängerzone ihren „Revier-Appell“ vor und sammelten Unterschriften, um dem an die Kohle-Komission in Berlin gerichteten Appell noch mehr Gewicht zu geben. „Wir bekommen immer mehr Unterschriften“, sagt Manfred Maresch. Er ist Bezirksleiter der IG BCE und für das Rheinische Revier zuständig. „Grevenbroich ist eine von fünf Stationen, an denen wir den Revier-Appell thematisieren.“