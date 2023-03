Nadelöhr in Grevenbroich Bergheimer Straße soll gut zwei Monate länger gesperrt bleiben

Der Begriff Trinkwasser-Transportleitung wird in Grevenbroich für viele Bürger allmählich zu einem Reizwort. Seit Monaten wird eine neue Leitung im Bereich der Deutsch-Ritter-Allee/Bergheimer Straße verlegt, wodurch die wichtige Kreuzung zur Straße „Am Hammerwerk“ nur eingeschränkt befahrbar ist. Fahrer werden dort weiterhin starke Nerven brauchen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll der aktuell gesperrte Abschnitt der Deutsch-Ritter-Allee in Höhe des Aldi-Marktes zwar im Laufe dieses Freitags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aber: Die Bergheimer Straße im Bereich des eingleisigen Bahnübergangs und der Einmündung in die Straße „Am Sodbach“ wird weiterhin komplett gesperrt bleiben.