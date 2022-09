Baustelle in Grevenbroich : Bergheimer Straße ist jetzt eine Sackgasse

Grevenbroich Das Stück zwischen Hammerwerks-Kreuzung und Bahnübergang ist gesperrt. Autofahrer sind irritiert. Wer zum Pascal-Gymnasium oder zum Berufsbildungszentrum will, muss nun Umwege in Kauf nehmen.

Am Montagvormittag herrscht noch etwas Chaos auf der Kreuzung „Am Hammerwerk“/Bergheimer Straße/Deutsch-Ritter-Allee: Es riecht nach Klebstoff, Arbeiter bringen im fließenden Verkehr gelbe Baustellen-Markierungen auf den Asphalt auf. Und viele Auto- und Lkw-Fahrer sind irritiert: Offenbar sind sie von der Sperrung des kurzen Abschnitts zwischen Hammerwerk-Kreuzung und dem „kleinen“ Bahnübergang an der Bergheimer Straße überrascht. Davon zeugt zumindest eine Reihe von verwunderten Blicken, langsamen Fahrern und abenteuerlichen Wendemanövern.

Wer etwa von Elsen oder Elfgen aus kommend in Richtung Pascal-Gymnasium oder Berufsbildungszentrum fahren will, muss künftig einen Umweg über die Straße „Am Hammerwerk“ und den Elsbachtunnel fahren, um „von hinten“ auf die Bergheimer Straße und über den „großen“ Bahnübergang dorthin zu gelangen. Die Vollsperrung besteht nun für etliche Wochen – laut Stadtverwaltung bis vor Weihnachten, bis zum 23. Dezember.

Lediglich Fußgänger und Radfahrer können den Teilbereich der Bergheimer Straße noch passieren und den Bahnübergang nahe des Schulzentrums wie gewohnt überqueren. Der Bahnübergang an sich ist von der Sperrung nicht betroffen, Züge können wie gewohnt rollen. Die Sperrung für den Straßenverkehr ist nötig, weil im Auftrag des Versorgers NEW Netz jene Arbeiten zur Verlegung einer neuen Wasserleitung fortgesetzt werden, die in den vergangenen Monaten schon an der Deutsch-Ritter-Allee in Elfgen und Elsen stattgefunden hatten.