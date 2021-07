Blindgänger-Verdacht am Fürther Berg : Stadt Grevenbroich bereitet sich auf mögliche Bombenentschärfung vor

Der Verdachtspunkt liegt am Fürther Berg in Elsen; bei einer Entschärfung müssten Bewohner im Umkreis von 300 Metern ihre Häuser verlassen. Foto: Stadt

Elsen/Fürth Am Montag rücken Experten an, um einen Verdachtspunkt in Elsen zu untersuchen. Werden sie fündig, müssten sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Auch die Autobahn wäre betroffen.

Am Fürther Berg, Höhe Hausnummer 38, wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet, die möglicherweise zündfähig im Erdreich liegt. Am Montag sollen Experten anrücken und den Verdachtspunkt untersuchen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Der Termin für die Sondierung war pandemiebedingt mehrmals verschoben worden. „Wir haben jetzt die Mitteilung erhalten, dass die Untersuchung am Montag erfolgt“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen.

Kommt es zu einem Fund, soll die Bombe in den Tagen danach entschärft und abtransportiert werden. Darauf bereitet sich die Stadt bereits vor. Ab Montag soll ein Info-Telefon geschaltet werden, das Bürger unter 02181 6083299 erreichen können. In der Vergangenheit waren an mehreren Verdachtspunkten in der Umgebung tatsächlich Blindgänger gefunden worden, zuletzt ein fünf Zentner schweres Exemplar im März 2018 direkt neben der Esso-Tankstelle an der Rheydter Straße. Die Entschärfung der Bombe war damals eine Herausforderung für die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes: Der Zünder war im harten Lehm festgebacken.

Diese Bombe machten Experten am 22. März 2018 in Elsen unschädlich. Foto: hogekamp

Sollten die Fachleute nun am Fürther Berg fündig werden, müssten zahlreiche Elsener und Fürther ihre Häuser verlassen. Im Radius von 300 Metern um den Fundort würde die Stadt zur Entschärfung abgeriegelt, im erweiterten Radius von 500 Metern müssten sich die Bewohner „luftschutzmäßig“ verhalten. Sie dürften ihre Häuser nicht verlassen, müssten Fenster und Türen geschlossen halten und sich an der von der Bombe abgewandten Seite des Hauses aufhalten.