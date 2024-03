Schlangenfund in Grevenbroch Belohnung für Hinweise auf Kornnatter-Besitzer

Der Fall der am Montag in einem Grünstreifen zwischen der Bruchstraße und dem Bendgebiet in Neuenhausen entdeckten und von der Polizei eingefangenen Kornnatter sorgt auch überregional für Aufmerksamkeit. Die in Stuttgart beheimatete Tierrechtsorganisation Peta geht offenbar davon aus, dass das exotische Tier nicht entflohen ist, sondern ausgesetzt wurde. Und weil es noch keine Informationen zum Halter gibt, hat sie eine Belohnung von 500 Euro für Informationen ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung einer oder mehrerer tatverantwortlicher Personen führen.