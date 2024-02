Strukturwandel im Rheinischen Revier Belgiens Botschafter informiert sich im Tagebau Garzweiler

Zweckverbands-Geschäftsführer Volker Mielchen und der stellvertretende Vorsteher Stephan Muckel warfen im Rahmen des Austauschs einen Blick auf die Zukunft nach dem Tagebau. „Wir prägen einen neuen Raum für Innovationen und machen dabei nicht vor Grenzen halt“, sagte Mielchen. Die Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen Europas sei wichtig, nur so könnten neue Kooperationen entstehen. Die in den nächsten Jahrzehnten entstehenden Seen sowie die Planungen für die Internationale Gartenausstellung 2037 würden ihre Strahlkraft auch in die Benelux-Länder entwickeln.