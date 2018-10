Grevenbroich: Belegschaft von "Hydro" bei der Demo von RWE in Bergheim

Grevenbroich Mehr als 10.000 Teilnehmer werden am Mittwoch zur Groß-Demo der Bergleute und Kraftwerker erwartet. Darunter werden auch mehr als 300 Beschäftigte von Hydro sein, die einem Aufruf des Betriebsratsvorsitzenden Heinz Höhner folgen.

„Bei der Diskussion um den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung und insbesondere in der Kohlekommission geht es hauptsächlich um RWE und die zukünftige Struktur rund um die Fördergebiete. Genauso wichtig sind aber Unternehmen wie Hydro, die von einem kontinuierlich verfügbaren Strom zu bezahlbaren Kosten abhängig sind“, sagt Höhner. Wir tragen den Ausstieg im Jahr 2045 mit, aber einen überstürzten Ausstieg nicht. Denn wir brauchen Planbarkeit und Energie. Noch sind die Erneuerbaren Energien und insbesondere die Leitungssysteme in unserer Region nicht in der Lage, uns diese Versorgungssicherheit zu bieten.“

Volker Backs, Hydro-Geschäftsführer in Deutschland, unterstreicht, dass der Konzern in den vergangenen 15 Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Werke der Region investiert hat. „Voraussetzung dafür war und ist, dass die Landesregierung Mitte der 1990er Jahre zugesichert hat, bis 2045 bezahlbaren Strom dauerhaft zur Verfügung zu stellen.“ Hydro habe bei einem renommierten Verwaltungsrechtler ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Es besagt eindeutig, dass wir in dieser Hinsicht Vertrauensschutz genießen. Wir fordern also lediglich ein, dass sich die Vertragspartner an diese Zusage halten.“