Esther Weidner aus Dinslaken : Grevenbroich bekommt eine neue Pfarrerin

Grevenbroich Nach dem Weggang von Monika Ruge hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Grevenbroich eine neue Pfarrerin auf die vakante Pfarrstelle gewählt: Esther Weidner wird künftig neue Kollegin von Pfarrer Michael Diezun.

„Meine Vorgängerin hat in ihren 25 Jahren Dienstzeit sicherlich große Fußstapfen hinterlassen. Ich freue mich darauf, an einige ihrer Projekte anknüpfen zu dürfen, aber auch darauf, eigene Wegzeichen zu setzen“, sagt Weidner. Dabei die Bedürfnisse und Anliegen der Menschen vor Ort gut in den Blick zu nehmen und darauf einzugehen, steht für die Pfarrerin im Mittelpunkt.

„Mir ist es wichtig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt wahrzunehmen und sie in ihrem Glauben und ihrer persönlichen Beziehung zu Gott ernst zu nehmen und zu stärken“, so Weidner. Sie selbst habe erlebt, „dass mich mein Glaube in schweren Zeiten gestärkt hat. Das ist es, was ich anderen Menschen weitergeben und ermöglichen möchte: zu erleben, dass Gott sie liebt, für sie da ist und sie stärkt.“