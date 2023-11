Festakt zum Volkstrauertag „Wir werden die Hoffnung auf Frieden nicht verlieren“

Mehr Besucher wären wünschenswert gewesen, denn „dieser Tag ist leider brandaktuell“, betonte Jansen, der die Rede in Vertretung des Bürgermeisters hielt. „Es ist Krieg in Europa und an vielen anderen Orten der Welt.“ Der Opfer von Gewalt und Krieg wird am Volkstrauertag gedacht. 17 Millionen Menschen ließen im Ersten Weltkrieg, mehr als 60 Millionen im Zweiten Weltkrieg ihr Leben. „Wir müssen uns erinnern, um weiterhin unsere Kräfte für den Frieden zu bündeln“, sagte Jansen. Er erinnerte an die Neuverfilmung des im Ersten Weltkrieg spielenden Antikriegsdramas „Im Westen nichts Neues“, der dieses Jahr vier Oscars erhielt. Der Stoff sei „leider relevanter, als wir es erwartet haben“, zitierte Jansen Filmdirektor Edward Berger. Denn das Grauen hört nicht auf. „Derzeit tobt wieder ein Krieg in Europa, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine“, so Jansen. Und „im Fernsehen sehen wir seit einigen Wochen schreckliche Bilder aus Israel, ausgelöst durch den Terrorangriff der Hamas. Auch dort wird wieder gekämpft und geschossen, gelitten und gestorben.“ Jansen wies auf den auch hierzulande aufschwelenden Antisemitismus hin. „Antisemitismus ist ein Angriff auf die Würde des Menschen. Ihn zu bekämpfen, geht uns alle an.“