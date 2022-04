Eiserne Hochzeit in Elsen : Beim ersten Treffen hat es gleich gefunkt

Cilli und Josef Wolf aus Elsen feiern ihre Eiserne Hochzeit. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Elsen Cilli und Josef Wolf feiern am Samstag, 16. April, ihre Eiserne Hochzeit – und blicken auf ein bewegtes Leben zurück. „Wir haben sehr jung geheiratet und viel zusammen erlebt“, erzählen die Jubilare. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Von Ursula Wolf-Reisdorf

Josef Wolf (84) wuchs in Hochneukirch auf, machte seine Ausbildung in der Maschinenfabrik Buckau und wechselte später zur Deutschen Bank. Seine Frau Cilli (81) wurde in Neuenhausen geboren und machte nach der Schule eine Lehre im Konsum. Zur ersten Begegnung der beiden kam es 1955. „Ich wusste direkt: Dat isser!“, erzählt die Jubilarin und sie behielt Recht. Am 16. April gaben sie sich auf dem Grevenbroicher Standesamt das Ja-Wort. Den kirchlichen Segen erhielten sie im September in Hochneukirch. „Da war unsere Tochter Angelika schon geboren“, erzählt Cilli Wolf.

Die Familie lebte zunächst in Hochneukirch, wo die zweite Tochter Stefanie (1966) und Sohn Guido (1968) geboren wurden. An der Bahnhofstraße betrieb Cilli einen Spar-Markt. Nach dem Umzug nach Orken arbeitete sie 22 Jahre bis zum Ruhestand bei Real an der Kasse. Wurzeln geschlagen haben die Wolfs schließlich in Elsen. In der Kirmesgesellschaft fanden sie Freunde und wurden 1993/1994 Klompenkönigspaar. „Das vergisst man nicht“, schwärmen beide.