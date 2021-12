Neues Programm der Volkshochschule : Beim Englisch-Kursus wird auch gekocht

Grevenbroich An insgesamt 60 Stellen im Stadtgebiet werden jetzt die Programme für das nächste Semester der Volkshochschule (VHS) ausgelegt. Ein Blick in die Broschüre lohnt sich, denn exakt 299 Kurse sind zwischen Januar und Juli geplant. „Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sagt VHS-Leiter Thomas Wolff.

Insgesamt wird die VHS ab Ende Januar mehr als 40 Sprachkurse anbieten – erstmals dabei sind Polnisch, Russisch und Türkisch. Gewohnt umfangreich präsentiert sich ebenfalls die Sparte „Gesundheit“. Entspannungs- und Meditationskurse sind ebenso geplant wie Tai-Chi-Wochenenden und Gymnastikstunden für Rücken und Wirbelsäule – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. „Neu ist der Kursus ,Hoop-Fitness’, mit dem die Volkshochschule auf einen aktuellen Trend reagiert. „Denn der gute alte Hula-Hoop-Reifen ist wieder stark in Mode“, sagt Thomas Wolff.

Auch im kommenden Semester wird bei der Volkshochschule wieder fleißig getöpfert, modelliert, gezeichnet und gemalt. Wer kreativ werden möchte, wird im neuen Programm sicherlich fündig. Gleiches gilt für den EDV-Bereich, der nicht nur Lehrgänge in Word und Excel anbietet, sondern auch Fragen wie „Was kann eigentlich mein Smartphone ?“ beantwortet. Und wer wissen möchte, wie Instagram funktioniert, findet dazu den passenden Workshop. Viele dieser Angebote können auch online belegt werden.

Was nicht für die Exkursionen gilt. Bei denen geht es raus – zu Fuß zu den Wildkräutern im Bend, mit dem Rad zu den Mühlen der Region oder mit dem Bus nach Luxemburg oder Namur. Wer lieber zu Hause bleibt, kann sich via Computer, Smartphone oder Tablet an einem der zahlreichen Vorträge beteiligen, die sich mit historischen und aktuellen Themen beschäftigen.