Interview mit Jugenddezernent Michael Heesch : „Bei U3-Plätzen müssen wir nachsteuern“

Grevenbroich Herr Heesch, die Nachfrage nach der Kinderbetreuung steigt. Was meinen Sie als Jugenddezernent: Kann die Stadt mit dem Bedarf noch Schritt halten?

Heesch Wenn die Kitas am Heyerweg und an der Merkatorstraße an den Start gehen, haben wir die zurzeit fehlenden Plätze abgearbeitet. Nicht aber die 114 Überbelegungen, die es noch gibt. Deswegen müssen wir uns in Zukunft mit weiteren Baumaßnahmen auseinandersetzen.