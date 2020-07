Diamanthochzeit in Gindorf : Bei der Hochzeitsfeier die Liebe fürs Leben gefunden

Gindorf Auf einer Hochzeit sah Alois Klöther seine spätere Frau Maria zum erstem Mal. Das war 1958. Zwei Jahre später, nämlich heute vor sechs Jahrzehnten, gaben sich die beiden auf dem Standesamt in Frimmersdorf das Ja-Wort. Im August erhielten sie in St. Maria Himmelfahrt den kirchlichen Segen.

Alois Klöther (85) ist ein Gindorfer Urgestein. Nach der Volksschule absolvierte er in Grevenbroich eine Lehre zum Anstreicher. Später wechselte er zum Erftwerk, wo er bis zum Ruhestand blieb. Marias Klöther (82) wurde in Frimmersdorf geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf. Nach der Schule ging sie ein Jahr in die Eifel, um den Beruf der Köchin zu erlernen, den sie später beim RWE ausübte.

Auf der Hochzeit ihrer Kollegin traf sie Alois zum ersten Mal. „Das war in der Gaststätte Muckel in Neuenhausen“, erinnern sich beide. Dort verabredeten sie sich zum Kino. Zwei Jahre später wurde geheiratet und bei Zimmermanns im Saal gefeiert. Das junge Paar zog in Gindorf ins Haus seiner Eltern, das sie später übernahmen und ausbauten. 1966 Tochter Birgit geboren, die heute nebenan wohnt, und 1970 Sohn Karl-Heinz, der in Gustorf lebt. Über seine Liebe zu Pferden kam Alois zur Artillerie.