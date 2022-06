Inklusives Angebot in Grevenbroich : Am BBZ wird 2023 ein neuer Bildungsgang eingerichtet

Grevenbroich Der Rhein-Kreis richtet zum Schuljahr 2023/24 an seinem Berufsbildungszentrum (BBZ) in Grevenbroich einen neuen Bildungsgang „Fachpraktiker im Service sozialer Einrichtungen“ ein. Das hat der Kreistag unter Vorsitz von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke einstimmig beschlossen.

„Damit möchten wir unser Angebot erweitern, um Menschen mit Lernschwierigkeiten eine Berufsausbildung zu ermöglichen, die einerseits der Lebenslage der Menschen mit Behinderung angepasst ist, andererseits aber eben nicht in ausgegliederte Arbeitsumfelder führt, sondern in den regulären – ersten – Arbeitsmarkt“, erläutert Petrauschke.

Das inklusive Berufsschulangebot richtet sich sowohl an Auszubildende aus Schulformen mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Soziale und emotionale Entwicklung“ als auch an die Absolventen entsprechender Qualifikationsmaßnahmen beim Technologiezentrum Glehn. Die praktische Lehre findet in geeigneten Ausbildungsbetrieben und -einrichtungen statt. Im Berufsbildungszentrum an der Bergheimer Straße soll im dualen System die Theorie vermittelt werden.