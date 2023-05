Berufsbildungszentrum in Grevenbroich Schüler engagieren sich mit Rosen für den fairen Handel

Das BBZ in Trägerschaft des Rhein-Kreises ist seit 2014 „Fairtrade School“, engagiert sich aber schon länger für den fairen Handel. In zahlreichen Bildungsgängen wird das Thema im Unterricht intensiv behandelt – zum Beispiel in den Fächern Politik und Wirtschaft. Außerdem wird in der Mensa täglich fairer Kaffee, Kakao und neuerdings auch Tee angeboten.