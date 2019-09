Lehre und Bildung in Grevenbroich : Berufsbildungszentrum entlässt erste Generation von Europa-Kaufleuten

Lehrerin Petra Vendt mit ihren Europa-Kaufleuten Andre Kaiser, Maximilian Oepen, Ayla Loria, Christina Schroer und Angelika Merheim. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Sechs Auszubildende der Region Grevenbroich haben in Zusammenarbeit mit dem BBZ ein vierwöchiges Auslandspraktikum absolviert. Vorher wurden sie durch Abend- und Wochenendunterricht auf das Praktikum vorbereitet.

Irland, Norwegen, Polen und Italien sind Länder, in denen BBZ-Schüler in diesem Sommer ihr Auslandspraktikum absolviert haben „Alle sechs haben hervorragende Zeugnisse erhalten“, berichtet Petra Vendt, Klassenlehrerin der Europakaufleute am Berufsbildungszentrum (BBZ). Und auch den Azubis hat die Zeit im Ausland gut gefallen. „Das waren mit die schönsten Wochen in meinem Leben“, erzählt Andre Kaiser. Der 22-Jährige arbeitete vier Wochen in einer Immobilienfirma in Irland.

Seit etwa zehn Jahren bietet das BBZ die besondere Zusatzqualifikation im kaufmännischen Bereich an. Die Schüler müssen Eigeninitiative an den Tag legen, „das Zertifikat ist nicht geschenkt“, führt die Lehrerin aus. Knapp ein Jahr lang erhalten die Teilnehmer Extra-Unterricht – sechs Stunden pro Woche, abends sowie am Wochenende. Die zusätzlichen Stunden in den Fächern Englisch, Spanisch und Marketing, gipfeln in einem mehrwöchigen Auslandspraktikum.

Laut Dieter Urbanski, Bereichsleiter des BBZ, komme das Angebot vor allem für Groß- und Einzelhandelskaufleute in Frage. „Es sind meistens sehr motivierte Leute, die den zusätzlichen Unterricht auf sich nehmen“, weiß er. Daher seien die Ergebnisse auch so gut. Gefördert durch das EU-Projekt „Erasmus plus“, sind Kosten für Flug und Unterbringung gedeckt. Ohne Petra Vendt wäre das Projekt aber nicht so erfolgreich. Als Klassenlehrerin betreut sie die Azubis, während des Praktikums steht sie im permanenten Kontakt auch am Wochenende, wo andere frei haben. „Es ist zwar viel Arbeit, aber ich mache das gerne“, sagt Petra Vendt.

Der Einsatz der Lehrerin scheint belohnt zu werden. Einige der jungen Erwachsenen, die sie in diesem Jahr auf dem Weg zum Europakaufmann begleitet, haben aufgrund ihrer guten Leistungen während des Praktikums bereits Jobangebote bei den jeweiligen Firmen erhalten. So beispielsweise Maximilian Oepen, der in Irland bei einem großen Autohaus gearbeitet hat. „Ich habe das Angebot bekommen, den Job in Irland weiter zu machen“, sagt der Azubi. Der 22-Jährige überlegt jetzt, im Zuge eines Auslandssemesters nach Irland zurückzukehren.

Die sechs neuen Europakaufleute zeigen, wie sich das BBZ in Grevenbroich für europäischen Austausch einsetzt. „Wir haben uns internationale Arbeit auf die Fahne geschrieben“, erzählt Dieter Urbanski. So wurden schon Kochlehrlinge mit einer Partnerschule aus Prag ausgetauscht, Erzieherinnen machten einen Aufenthalt in Spanien und Mechatroniker begaben sich für eine Ausbildungszeit nach Polen.