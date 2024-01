Neues Angebot am Berufsbildungszentrum Grevenbroich BBZ bildet junge Leute für den Einsatz im Offenen Ganztag aus

(wilp) Am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Grevenbroich wird es zum Schuljahr 2024/25 ein neues Angebot geben. An der Bergheimer Straße sollen künftig Sozialassistenten ausgebildet werden, mit Schwerpunkt auf Betreuung von Grundschulkindern liegt. Das hat das Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.