Hilfe aus Grevenbroich : BBZ belädt eigenen Lkw mit Spenden für Flüchtlinge

Grevenbroich Am Berufsbildungszentrum sind in den vergangenen Tagen Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt worden. Im Schulungs-Lkw wurden die Güter zur Messe nach Düsseldorf gefahren – und alle haben mit angepackt.

Angefangen hatte alles mit einem schulinternen Aufruf von Simone Sack und Petra Vendt. „Beim täglichen Anblick der Nachrichten wurde ich das Gefühl der Machtlosigkeit nicht los und habe mich gefragt: Wie kann ich so helfen, dass die Hilfe wirklich ankommt?“, sagt Simone Sack. Die Lehrerin hatte zuvor von einer Bekannten erfahren, woran es den Flüchtlingen am dringendsten fehlt. Ihr Spendenaufruf führte zu einer so starken Resonanz im Kollegium, dass die Spenden zunächst in einem Klassenraum zwischengelagert werden mussten.