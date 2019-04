Investitionsplan des Bauverein Grevenbroich : Elf Millionen Euro für Neubauten

Die Bauverein-Vorstände Hubert Zimmermann (l.) und Michael Nowack vor der Baustelle an der Kolpingstraße 100. Das Haus wird komplett saniert. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Insgesamt 25 Millionen Euro will der Bauverein Grevenbroich in den Jahren 2019 bis 2023 investieren. Knapp die Hälfte des Geldes fließt in die Neubautätigkeit. Ein Überblick über die wichtigsten Vorhaben in den nächsten Jahren.

Wohnraum ist knapp in Grevenbroich. „Früher haben wir die freien Wohnungen annonciert, das ist heute nicht mehr nötig. Die gehen so weg“, sagt Bauverein-Vorstand Michael Nowack. Nur drei von 1540 Wohnungen des Bauvereins sind derzeit nicht vermietet. „Wir würden uns nicht dagegen wehren, mehr zu bauen. Wenn es denn Baugrund gibt – ohne Altlasten.“

Rund elf Millionen Euro sind im Investitionsplan des Bauverein Grevenbroich für die Jahre 2019 bis 2023 veranschlagt. Insgesamt sollen in den nächsten fünf Jahren rund 25 Millionen investiert werden. Die restlichen 14 Millionen sind für Erneuerungen der Bausubstanz eingeplant. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben.

Info 6,7 Millionen Euro Investition im Jahr 2019 2019 -2023 Rund 25 Millionen investiert der Bauverein in den kommenden fünf Jahren, davon rund elf Millionen in Neubauten. 2019 Rund 6,7 Millionen Euro sind für das Planjahr 2019 vermerkt. Insgesamt werden rund 2,7 Millionen Euro in Neubauten investiert.

Richard-Wagner-Straße Das derzeit größte Projekt des Bauvereins ist der Neubau an der Richard-Wagner-Straße 21 in Elsen (wir berichteten). Für 5,3 Millionen Euro entsteht dort ein neues Mehrfamilienhaus mit 23 Wohnungen und einer Tiefgarage. 15 von ihnen werden sozial gefördert. Alle Geschosse werden barrierefrei erschlossen. Das Gebäude soll geothermisch beheizt werden.

Der Zeitplan sieht einen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte und eine Fertigstellung im zweiten Quartal 2021 vor. Entgegen ursprünglicher Planungen entsteht dort auch eine Vier-Zimmer-Wohnung. Zuvor waren dort nur Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. „Wir haben erkannt, dass es hier einen Bedarf gibt“, sagt Nowack.

Kolpingstraße In den Startlöchern steht das Projekt in der Kolpingstraße 100. Das Haus mit 15 Wohnungen wird energetisch komplett saniert. Rund zwei Millionen Euro soll das kosten. Die Vergabe für die einzelnen Teilbereiche ist beinahe abgeschlossen. Die Fördermittel und die Baugenehmigung sind da. „Nächste Woche beginnen die Arbeiten“, sagt Nowack.

Dabei steht einiges an. Selbst die Balkone werden weggeschlagen und durch neue ersetzt. Die Wohnungen werden allesamt vollständig erneuert und in einen barrierearmen Zustand versetzt. Die Mieter sind derweil in anderen Häusern untergebracht worden. Voraussichtlich im April 2020 ist das Haus wieder bezugsfertig.

Flutgraben-Quartier Am Tackelgraben sollen zwei Gebäude mit jeweils 15 Wohneinheiten entstehen. So steht es zumindest im Investitonsplan. Bis dahin muss zunächst noch ein Altlasten-Problem gelöst werden. Der Baugrund umfasst nämlich Bereiche des ehemaligen Geländes der Wirtschaftsbetriebe. Ein Teil des Areals wurde früher als Deponie genutzt. Sollte das den Ablaufplan nicht weiter erschweren, kann der Bau in naher Zukunft beginnen. Im Investitionsplan ist der Beginn der Arbeiten für 2021 vorgesehen.